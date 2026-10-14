Rządząca w Nepalu partia Rastriya Swatantra Party (RSP) nakazała posłowi do Izby Reprezentantów i członkowi komitetu centralnego Hagendrze Sunarowi powstrzymać się od wykonywania obowiązków na czas wewnętrznego dochodzenia. Komisja dyscyplinarna partii zbada oskarżenia o przemoc, groźby, możliwe wymuszenie pieniędzy oraz podejrzane operacje finansowe, które pojawiły się po publikacji nagrań audio.

Jak informuje Kathmandu Post, partia określiła te twierdzenia jako poważne i wrażliwe. W oświadczeniu RSP zaznaczono, że ugrupowanie stosuje politykę zerowej tolerancji wobec nękania kobiet, nadużywania stanowiska i przestępstw. Według partii ograniczenia wobec Sunara mają zabezpieczyć postępowanie wyjaśniające i zachować standardy publiczne.

Oskarżenia i zaprzeczenia

Tygodnik Jana Aastha opublikował materiał z nagraniami audio i danymi o rzekomych operacjach bankowych. Redakcja twierdzi, że na nagraniach mężczyzna, którego identyfikuje jako Sunara, używa wobec kobiety wulgarnego języka, żąda od niej pieniędzy i grozi jej zabójstwem. Poinformowano również, że miał on rzekomo uzyskać intymne nagrania wideo i zdjęcia, obiecując małżeństwo, a następnie szantażować kobietę.

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Te oskarżenia nie zostały udowodnione. Sunar zaprzeczył, że na nagraniach słychać jego głos, i oświadczył w nagraniu wideo, że materiały mogły zostać stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji lub imitacji głosu. Poseł powiedział, że jest gotowy na kontrolę ze strony partii, parlamentu lub organów państwowych.

Stanowisko policji

Policja Nepalu nie wszczęła jeszcze formalnego śledztwa karnego, ponieważ oczekuje na zawiadomienie od domniemanej poszkodowanej. Jednocześnie funkcjonariusze prowadzą wstępne sprawdzenie materiałów rozpowszechnianych w mediach. Rzecznik policji Abi Narayan Kafle oświadczył, że po złożeniu skargi śledczy będą mogli zweryfikować autentyczność nagrań audio i, jeśli będą ku temu podstawy prawne, podjąć dalsze działania.

Sunar został wybrany do Izby Reprezentantów z okręgu Banke-3. Przedstawiciele RSP oświadczyli, że w zależności od wyników wewnętrznego postępowania możliwe są sankcje — od zawieszenia członkostwa po procedurę odwołania mandatu.

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