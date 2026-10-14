尼泊尔政党禁止议员苏纳尔履职——Kathmandu Post

尼泊尔执政党Rastriya Swatantra Party（RSP）已要求众议院议员兼中央委员会成员哈根德拉·苏纳尔在内部调查期间不得履行职责。该党的纪律委员会将审查音频录音公开后出现的暴力、威胁、可能敲诈钱财以及可疑金融交易指控。

据《加德满都邮报》报道，该党称这些说法严重且敏感。RSP在声明中表示，其对骚扰女性、滥用职权和刑事犯罪实行零容忍政策。该党认为，对苏纳尔的限制旨在保障调查并维护公共标准。

指控与否认

周报Jana Aastha发布了包含音频录音及所谓银行交易信息的材料。该媒体称，录音中一名被其认定为苏纳尔的男子对一名女子使用粗俗语言，向她索要钱财并威胁要杀害她。该媒体还称，他据称承诺结婚后获得了私密视频和照片，随后勒索该女子。

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这些指控尚未得到证实。苏纳尔否认录音中是他的声音，并在一段视频声明中表示，这些材料可能是利用人工智能或声音模仿制作的。这名议员表示，他愿意接受党、议会或国家机关的调查。

警方立场

尼泊尔警方尚未启动正式刑事调查，因为正在等待据称受害人提出申诉。与此同时，执法人员正对媒体传播的材料进行初步核查。警方发言人阿比·纳拉扬·卡夫莱表示，在提交投诉后，调查人员将能够核实音频的真实性，并在具备法律依据的情况下采取进一步行动。

苏纳尔从班凯-3选区当选为众议院议员。RSP代表表示，根据内部审查结果，可能采取的制裁措施包括暂停党籍直至启动罢免程序。

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