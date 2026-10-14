《耶路撒冷邮报》：以军计划组建反低空无人机军团

以色列国防军计划组建一个军团，以应对在低空活动的无人机。据Walla报道，《耶路撒冷邮报》称，以军地面部队司令纳达夫·洛坦少将正在研究组建该部队事宜。

将以边境营为基础

这个新军团最初将由5个现有的边境步兵营组成。它们负责守卫与约旦和埃及的边界，以及约旦河西岸安全屏障地区。

根据计划，这些部队将保留保卫陆地边界的任务，同时还将负责应对近地空域中的机动威胁。据评估，该军团的第六个营可能是一个战术防空部队，该部队在战争期间为应对来自加沙和黎巴嫩的威胁而组建。

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资源与训练

为组建该军团，以色列国防军计划在边境防御军团能力的基础上，调拨大量地面部队资源。特别是，计划引入额外的培训人员，以建立一所专注于防御任务的无人机学校。

以色列军方十多年来一直试图应对低空无人机威胁，并在哈马斯于10月7日发动袭击后加快了这项工作。这一威胁在哈马斯于加沙边境附近发动袭击期间，以及以军在加沙地带开展地面行动初期显现出来。随后，真主党使用无人机袭击了黎巴嫩南部的以色列军人和以色列平民。

另一个问题是，利用能够运载数十公斤货物的重型无人机，经由与埃及和约旦的边界走私武器和毒品。军方还在部署针对不同类型无人机的防护系统，包括使用光纤通信的无人机。为应对这类飞行器，军队使用网具、拦截无人机和地面火力。军事情报部门，包括9900部队，可能参与制定理论、使用方法、采购和培训。

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