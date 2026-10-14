Siły Obronne Izraela planują sformować korpus do zwalczania bezzałogowców działających na małej wysokości. Utworzenie jednostki opracowuje dowódca wojsk lądowych IDF, generał major Nadav Lotan, informuje Jerusalem Post, powołując się na Walla.

Podstawą będą bataliony graniczne

Nowy korpus będzie początkowo składał się z pięciu istniejących batalionów piechoty granicznej. Strzegą one granic z Jordanią i Egiptem, a także obszaru bariery bezpieczeństwa na Zachodnim Brzegu.

Zgodnie z planem jednostki te zachowają zadania związane z ochroną granic lądowych, a jednocześnie będą odpowiadać za zwalczanie mobilnych zagrożeń w przestrzeni powietrznej blisko ziemi. Szóstym batalionem korpusu może według szacunków zostać jednostka taktycznej obrony powietrznej utworzona podczas wojny w odpowiedzi na zagrożenia ze Strefy Gazy i Libanu.

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Zasoby i szkolenie

Aby sformować korpus, IDF planuje przekazać znaczne zasoby wojsk lądowych, dodatkowo do możliwości Korpusu Obrony Granic. W szczególności przewidziano zaangażowanie dodatkowego personelu szkoleniowego w celu utworzenia szkoły dronów skoncentrowanej na zadaniach obronnych.

Izraelskie wojsko od ponad dziesięciu lat próbuje przeciwdziałać zagrożeniu ze strony nisko lecących dronów, a po ataku Hamasu 7 października prace te przyspieszono. Zagrożenie ujawniło się podczas ataków Hamasu w pobliżu granicy ze Strefą Gazy oraz na początkowym etapie lądowej operacji IDF w Strefie Gazy. Później Hezbollah używał dronów przeciwko izraelskim wojskowym w południowym Libanie i cywilom w Izraelu.

Osobnym problemem jest przemyt broni i narkotyków przez granice z Egiptem i Jordanią przy użyciu ciężkich dronów zdolnych przewozić ładunki ważące dziesiątki kilogramów. Wojsko rozmieszcza również systemy ochrony przed różnymi typami bezzałogowców, w tym dronami wykorzystującymi łączność światłowodową. Do zwalczania takich aparatów armie stosują sieci, drony przechwytujące i ogień z ziemi. W opracowaniu doktryny, metod użycia, zakupach i szkoleniu może uczestniczyć wywiad wojskowy, w tym jednostka 9900.

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