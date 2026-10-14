Армия обороны Израиля планирует сформировать корпус для противодействия беспилотникам, действующим на малой высоте. Создание подразделения прорабатывает командующий сухопутными войсками ЦАХАЛ генерал-майор Надав Лотан, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Walla.

Основой станут пограничные батальоны

Новый корпус первоначально будет состоять из пяти существующих батальонов пограничной пехоты. Они охраняют границы с Иорданией и Египтом, а также район барьера безопасности на Западном берегу реки Иордан.

Согласно плану, эти подразделения сохранят задачи по защите сухопутных границ и одновременно будут отвечать за противодействие мобильным угрозам в воздушном пространстве у земли. Шестым батальоном корпуса, по оценкам, может стать подразделение тактической противовоздушной обороны, созданное во время войны в ответ на угрозы из Газы и Ливана.

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Ресурсы и подготовка

Для формирования корпуса ЦАХАЛ планирует передать значительные ресурсы сухопутных войск в дополнение к возможностям Корпуса пограничной обороны. В частности, предусмотрено привлечение дополнительного учебного персонала для создания школы дронов, сосредоточенной на оборонительных задачах.

Израильские военные более десяти лет пытаются противодействовать угрозе низколетящих дронов, а после нападения ХАМАС 7 октября эту работу ускорили. Угроза проявилась во время атак ХАМАС вблизи границы с Газой и на начальном этапе наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Позднее «Хезболла» применяла беспилотники против израильских военных на юге Ливана и гражданских лиц в Израиле.

Отдельной проблемой является контрабанда оружия и наркотиков через границы с Египтом и Иорданией с помощью тяжелых дронов, способных перевозить грузы весом в десятки килограммов. Военные также развертывают системы защиты от различных типов беспилотников, в том числе дронов на волоконно-оптической связи. Для противодействия таким аппаратам армии используют сети, дроны-перехватчики и наземный огонь. К разработке доктрины, методов применения, закупкам и обучению может присоединиться военная разведка, в частности подразделение 9900.

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