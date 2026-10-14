印尼民众因火灾烟霾起诉总统——Channel NewsAsia

印度尼西亚西加里曼丹省的律师代表四名原告，对总统普拉博沃·苏比安托、26名国家级、省级和地方级官员，以及警方和紧急服务部门提起集体诉讼。原告称，当局在应对火灾烟霾问题上存在疏忽、不作为和无力应对的情况；他们表示，烟霾已引发大规模公共卫生危机。据Channel NewsAsia报道。

原告的诉求

四名原告之一是29岁的坤甸居民西西利乌斯·拉米。他表示，烟霾扰乱了儿童教育，并限制了工作和其他户外活动，包括农业活动。据他所说，人们出门时因担心吸入毒素而被迫佩戴口罩。

其他原告是代表该省青年、环保及原住民社区的非政府组织，该省人口接近600万。他们要求宣布国家级紧急状态，以调动资源控制火灾并恢复受影响地区。原告还要求为急性呼吸道感染患者提供免费医疗服务，并向因这类疾病死亡者的家属支付赔偿。

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火灾与当局的应对

数周来，西加里曼丹的社区一直在与已烧毁大片土地的火灾搏斗。火灾产生的烟雾已蔓延至马来西亚和新加坡。当局调动了消防员和志愿者，实施人工增雨和空中投水，但这些措施成效有限。

原告律师格洛里奥·萨嫩表示，政府此前数月已收到警告，即将出现与厄尔尼诺现象相关的特别强烈旱季。原告还要求对火灾原因进行彻底调查，并指出大型公司可能涉入其中：这些公司为种植木材、水稻和油棕，或进行矿产开采而焚烧土地。

政府立场

印度尼西亚政府向法新社表示，政府尊重这起诉讼，并已在审议居民提出的许多问题。根据政府通信局的数据，地面和空中灭火工作仍在进行，受影响社区正在获得医疗服务，同时正对95家其活动可能助长火灾的公司展开调查。下一次庭审定于10月21日举行。

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