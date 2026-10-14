Prawnicy w indonezyjskiej prowincji Kalimantan Zachodni złożyli pozew zbiorowy w imieniu czterech powodów przeciwko prezydentowi Prabowo Subianto oraz 26 urzędnikom szczebla krajowego, prowincjonalnego i lokalnego, a także policji i służbom ratunkowym. Powodowie zarzucają władzom zaniedbanie, bezczynność i niezdolność do reakcji na smog z pożarów, który, jak twierdzą, spowodował kryzys zdrowia publicznego na dużą skalę — informuje Channel NewsAsia.

Żądania powodów

Jednym z czterech powodów jest 29-letni mieszkaniec Pontianaku Sicilius Rami. Powiedział, że smog zakłóca edukację dzieci oraz ogranicza pracę i inne aktywności na świeżym powietrzu, w tym rolnictwo. Jak podkreślił, osoby wychodzące na zewnątrz są zmuszone nosić maski ze względu na ryzyko wdychania toksyn.

Pozostałymi powodami są organizacje pozarządowe reprezentujące młodzież oraz społeczności ekologiczne i rdzenne tej prowincji, której populacja wynosi prawie 6 mln osób. Domagają się ogłoszenia stanu wyjątkowego na szczeblu krajowym, aby zmobilizować zasoby do opanowania pożarów i odbudowy dotkniętych obszarów. Powodowie proszą także o zapewnienie bezpłatnej opieki medycznej osobom z ostrymi infekcjami dróg oddechowych oraz o wypłatę odszkodowań rodzinom osób, które zmarły z powodu takich chorób.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pożary i reakcja władz

Przez kilka tygodni społeczności Kalimantanu Zachodniego walczą z pożarami, które zniszczyły rozległe obszary ziemi. Dym z nich rozprzestrzenił się do Malezji i Singapuru. Władze zaangażowały strażaków i wolontariuszy, stosowały zasiewanie chmur oraz zrzuty wody z powietrza, jednak działania te odniosły ograniczony sukces.

Prawnik powodów Glorio Sanen oświadczył, że państwo miało kilkumiesięczne ostrzeżenie przed szczególnie intensywną porą suchą związaną ze zjawiskiem El Niño. Powodowie domagają się także dokładnego śledztwa w sprawie przyczyn pożarów i wskazują na możliwy udział dużych firm, które wypalają ziemię pod uprawę drewna, ryżu i palmy olejowej lub pod wydobycie minerałów.

Stanowisko rządu

Rząd Indonezji poinformował AFP, że szanuje pozew i już rozpatruje wiele kwestii podniesionych przez mieszkańców. Według rządowej Agencji Komunikacji Rządowej trwają naziemne i powietrzne działania gaśnicze, świadczenie usług medycznych dla dotkniętych społeczności oraz dochodzenia wobec 95 firm, których działalność mogła przyczynić się do pożarów. Kolejna rozprawa sądowa została zaplanowana na 21 października.

Czytaj nas na