Адвокаты в индонезийской провинции Западный Калимантан подали коллективный иск от имени четырех истцов против президента Прабово Субианто и 26 должностных лиц национального, провинциального и местного уровней, а также полиции и экстренных служб. Истцы заявляют о халатности, бездействии и неспособности властей отреагировать на смог от пожаров, который, по их словам, вызвал масштабный кризис в сфере здравоохранения, сообщает Channel NewsAsia.

Требования истцов

Одним из четырех истцов является 29-летний житель Понтианака Сицилиус Рами. Он рассказал, что смог нарушает обучение детей, ограничивает работу и другие занятия на открытом воздухе, в частности сельскохозяйственные. По его словам, люди, выходящие на улицу, вынуждены носить маски из-за риска вдыхания токсинов.

Другими истцами являются неправительственные организации, представляющие молодежь, экологические и коренные сообщества провинции с населением почти 6 млн человек. Они требуют объявить чрезвычайную ситуацию на национальном уровне, чтобы привлечь ресурсы для локализации пожаров и восстановления пострадавших районов. Истцы также просят обеспечить бесплатную медицинскую помощь людям с острыми респираторными инфекциями и выплатить компенсации семьям людей, умерших от таких заболеваний.

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Пожары и реакция властей

В течение нескольких недель сообщества Западного Калимантана борются с пожарами, уничтожившими большие площади земель. Дым от них распространился до Малайзии и Сингапура. Власти привлекли пожарных и волонтеров, применяли засев облаков и сброс воды с воздуха, однако эти меры имели ограниченный успех.

Адвокат истцов Глорио Санен заявил, что государство за несколько месяцев получило предупреждение об особенно интенсивном сухом сезоне, связанном с явлением Эль-Ниньо. Истцы также добиваются тщательного расследования причин пожаров и указывают на вероятную причастность крупных компаний, которые выжигают земли для выращивания древесины, риса и масличной пальмы либо добычи полезных ископаемых.

Позиция правительства

Правительство Индонезии заявило AFP, что уважает судебный иск и уже рассматривает многие вопросы, поднятые жителями. По данным правительственного Агентства правительственных коммуникаций, продолжаются наземное и воздушное тушение пожаров, оказание медицинских услуг пострадавшим сообществам и расследования в отношении 95 компаний, чья деятельность могла способствовать пожарам. Следующее судебное заседание запланировано на 21 октября.

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