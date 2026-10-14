尽管针对中国船只涉嫌非法捕捞、环境违规以及虐待工人的一系列调查仍在进行，美国和西班牙在2025年继续增加从中国采购冷冻鱿鱼和墨鱼。Mongabay报道称，此类进口对美国的价值达到约1.96亿美元，对西班牙则达到1.65亿美元。

根据中国海关数据，运往美国的冷冻鱿鱼和墨鱼从2020年的1.94万吨、价值5900万美元，增至2025年的3.22万吨。同期，对西班牙的出口增长逾一倍，从1.62万吨、价值6400万美元增至3.71万吨、价值1.65亿美元。在国际贸易统计中，鱿鱼和墨鱼合并计算。

人权倡导者的数据

2026年6月，英国环境正义基金会发布了一项为期五年的调查结果，调查涉及在东南太平洋、西南大西洋和印度洋西北部捕捞鱿鱼的船只。该组织采访了350多名印度尼西亚渔民和80名菲律宾渔民，他们曾在249艘船只上工作，其中大部分悬挂中国国旗。

EJF表示，其在2020年至2025年期间记录了20艘中国船只上25名工人的死亡。该组织称，死因包括事故、营养不良，其中至少有9例脚气病、未得到妥善治疗的疾病、自杀和1起谋杀。人权倡导者还报告了强迫劳动迹象、没收护照、拖欠工资以及不当的工作和生活条件。

中国外交部此前表示，中国依法依规开展远洋捕捞。2026年6月，外交部发言人毛宁表示，中国不存在强迫劳动，并称利用这一议题是政治操弄。

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中国船队增长

根据联合国粮食及农业组织的数据，2023年中国捕捞了110万吨鱿鱼，约占全球总量的三分之一。在南太平洋，捕捞茎柔鱼的船只数量从2016年的302艘增至2023年的528艘，其中522艘悬挂中国国旗。

EJF称，在印度洋西北部，2020年至2025年期间有361艘船只定期在该地区作业，其中大多数为中国船只。在接受采访的153名渔民中，93.5%表示曾经历或目睹12项强迫劳动指标中的至少7项。

监管漏洞

欧盟自2008年起实施打击非法、未报告和无管制捕捞的机制，该机制允许欧盟委员会限制从违规国家进口产品。中国在该机制下既未收到黄牌，也未收到红牌。欧盟委员会强调，这些规则不涵盖劳工标准。

欧盟禁止使用强迫劳动生产商品的法规将于2027年12月生效。该法规可能在调查后对个别公司采取措施，但并非专门针对渔业。

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