США и Испания в 2025 году продолжили наращивать закупки замороженных кальмаров и каракатиц из Китая, несмотря на ряд расследований предполагаемого незаконного промысла, экологических нарушений и злоупотреблений в отношении работников на китайских судах. Как сообщает Mongabay, стоимость такого импорта в США достигла около 196 млн долларов, а в Испанию — 165 млн долларов.

По данным китайской таможни, поставки замороженных кальмаров и каракатиц в США выросли с 19,4 тыс. тонн стоимостью 59 млн долларов в 2020 году до 32,2 тыс. тонн в 2025 году. Экспорт в Испанию за тот же период увеличился более чем вдвое — с 16,2 тыс. тонн стоимостью 64 млн долларов до 37,1 тыс. тонн стоимостью 165 млн долларов. В международной торговой статистике кальмары и каракатицы учитываются вместе.

Данные правозащитников

В июне 2026 года британская Environmental Justice Foundation опубликовала результаты пятилетнего расследования работы судов, ловящих кальмаров в юго-восточной части Тихого океана, юго-западной Атлантике и северо-западной части Индийского океана. Организация опросила более 350 индонезийских и 80 филиппинских рыбаков, работавших на 249 судах, преимущественно под китайским флагом.

EJF заявила, что в течение 2020–2025 годов задокументировала смерть 25 работников на борту 20 китайских судов. По информации организации, среди причин были несчастные случаи, недоедание, в том числе не менее девяти случаев бери-бери, ненадлежащим образом лечившиеся болезни, самоубийства и одно убийство. Правозащитники также сообщили о признаках принудительного труда, изъятии паспортов, невыплате зарплат и ненадлежащих условиях труда и проживания.

МИД Китая ранее заявлял, что страна ведет океанический промысел в соответствии с законами и правилами. В июне 2026 года представительница министерства Мао Нин заявила, что в Китае нет принудительного труда, и назвала использование этой темы политической манипуляцией.

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Рост китайского флота

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2023 году Китай выловил 1,1 млн тонн кальмаров — примерно треть мирового объема. В южной части Тихого океана количество судов для лова гигантского летучего кальмара выросло с 302 в 2016 году до 528 в 2023 году; 522 из них ходили под китайским флагом.

В северо-западной части Индийского океана EJF сообщила о 361 судне, регулярно работавшем там в 2020–2025 годах; большинство из них были китайскими. Среди 153 опрошенных рыбаков 93,5% сообщили, что пережили или видели как минимум семь из 12 индикаторов принудительного труда.

Регуляторные пробелы

В ЕС с 2008 года действует механизм противодействия незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыболовству, который позволяет Еврокомиссии ограничивать импорт из стран-нарушителей. Китай не получал ни желтой, ни красной карточки в рамках этого механизма. Еврокомиссия подчеркнула, что эти правила не охватывают трудовые стандарты.

Регламент ЕС о запрете товаров, произведенных с применением принудительного труда, должен вступить в силу в декабре 2027 года. Он может предусматривать меры против отдельных компаний после расследований, но не направлен исключительно на рыболовную отрасль.

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