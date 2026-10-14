USA i Hiszpania w 2025 roku nadal zwiększały zakupy mrożonych kałamarnic i mątw z Chin, mimo szeregu dochodzeń dotyczących domniemanego nielegalnego połowu, naruszeń środowiskowych i nadużyć wobec pracowników na chińskich statkach. Jak informuje Mongabay, wartość takiego importu do USA osiągnęła około 196 mln dolarów, a do Hiszpanii — 165 mln dolarów.

Według danych chińskiej administracji celnej dostawy mrożonych kałamarnic i mątw do USA wzrosły z 19,4 tys. ton o wartości 59 mln dolarów w 2020 roku do 32,2 tys. ton w 2025 roku. Eksport do Hiszpanii w tym samym okresie zwiększył się ponad dwukrotnie — z 16,2 tys. ton o wartości 64 mln dolarów do 37,1 tys. ton o wartości 165 mln dolarów. W międzynarodowych statystykach handlowych kałamarnice i mątwy są ujmowane łącznie.

Dane obrońców praw człowieka

W czerwcu 2026 roku brytyjska Environmental Justice Foundation opublikowała wyniki pięcioletniego dochodzenia dotyczącego statków poławiających kałamarnice w południowo-wschodniej części Oceanu Spokojnego, południowo-zachodnim Atlantyku i północno-zachodniej części Oceanu Indyjskiego. Organizacja przeprowadziła rozmowy z ponad 350 indonezyjskimi i 80 filipińskimi rybakami, którzy pracowali na 249 statkach, głównie pływających pod chińską banderą.

EJF oświadczyła, że w latach 2020–2025 udokumentowała śmierć 25 pracowników na pokładach 20 chińskich statków. Według organizacji przyczynami były wypadki, niedożywienie, w tym co najmniej dziewięć przypadków beri-beri, niewłaściwie leczone choroby, samobójstwa i jedno zabójstwo. Obrońcy praw człowieka informowali również o oznakach pracy przymusowej, konfiskowaniu paszportów, niewypłacaniu wynagrodzeń oraz nieodpowiednich warunkach pracy i zakwaterowania.

Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wcześniej oświadczało, że kraj prowadzi połowy oceaniczne zgodnie z prawem i przepisami. W czerwcu 2026 roku rzeczniczka ministerstwa Mao Ning stwierdziła, że w Chinach nie ma pracy przymusowej, a wykorzystywanie tego tematu nazwała manipulacją polityczną.

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Wzrost chińskiej floty

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa Chiny złowiły w 2023 roku 1,1 mln ton kałamarnic, czyli około jedną trzecią światowej wielkości połowów. W południowej części Oceanu Spokojnego liczba statków poławiających kałamarnicę olbrzymią wzrosła z 302 w 2016 roku do 528 w 2023 roku; 522 z nich pływały pod chińską banderą.

W północno-zachodniej części Oceanu Indyjskiego EJF poinformowała o 361 statkach, które regularnie działały tam w latach 2020–2025; większość z nich była chińska. Wśród 153 ankietowanych rybaków 93,5% podało, że doświadczyło lub było świadkami co najmniej siedmiu z 12 wskaźników pracy przymusowej.

Luki regulacyjne

Od 2008 roku w UE działa mechanizm zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, który umożliwia Komisji Europejskiej ograniczanie importu z krajów naruszających przepisy. Chiny nie otrzymały ani żółtej, ani czerwonej kartki w ramach tego mechanizmu. Komisja Europejska podkreśliła, że zasady te nie obejmują standardów pracy.

Rozporządzenie UE zakazujące towarów wytworzonych z wykorzystaniem pracy przymusowej ma wejść w życie w grudniu 2027 roku. Może przewidywać środki wobec poszczególnych firm po przeprowadzeniu dochodzeń, lecz nie jest skierowane wyłącznie do sektora rybołówstwa.

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