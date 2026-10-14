智利北部Escondida铜矿的2号管理人员和员工工会宣布罢工，该矿被称为全球最大的铜矿。由于工会与矿山运营商、澳大利亚集团BHP之间的政府调解未能达成协议，罢工原定于10月14日08:00第一班开始时启动。The Rio Times报道。

该工会约有1,020名管理人员和员工。其成员在9月28日至30日举行的投票中以约95%的票数支持罢工。

谈判未达成协议

BHP于10月5日向智利劳动监察机构请求调解，因此最初的罢工呼吁被暂停。谈判从10月6日持续至13日，双方代表签署了一份文件，确认谈判结束且未达成协议。

工会表示，其提交了一份完整提案，纳入了公司90%的倡议以及其核心要求。工会认为，罢工责任在于BHP及其谈判团队。

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BHP的条件与员工诉求

BHP的最终提议为每名员工提供2,800万智利比索，约合2.87万美元。其中，2,500万比索为奖金，另有300万比索为优惠贷款。公司将该提议描述为提高工资、奖金和津贴。

工会要求提高工资、发放每月生产奖金，并按照其表述，对工作成果进行客观评估。工会还反对将员工的生物识别数据交给第三方、限制部分福利，以及在罢工期间替换员工的可能性。

Escondida在2025年生产了约130万吨铜，约占智利铜产量的四分之一。BHP未公开说明罢工可能如何影响产量，也未说明是否制定了这一时期矿山运营计划。

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