以色列军队准备为定居者开放463号公路——半岛电视台

据半岛电视台报道，以色列军队正准备在巴勒斯坦被占领的约旦河西岸开放463号公路，供定居者通行。该媒体称，此举可能会孤立8个巴勒斯坦村庄和两个大型住宅区，并将拉马拉和比雷赫省的北部与南部分隔开来。

这条路线全长约10公里，从东部的比雷赫和贾拉宗难民营延伸至西部的艾因基尼亚。这条道路于20世纪90年代中期修建，旨在连接拉马拉以北的贝特埃尔定居点和城市以西的多莱夫定居点。2000年第二次起义开始后，以色列军队一度禁止定居者和巴勒斯坦人使用这条道路。

社区被孤立的风险

开放463号公路是定居点基础设施预算的一部分，该预算为10.75亿以色列谢克尔，约合3.55亿美元。该计划旨在连接约旦河西岸的定居点。道路开放时间尚未确定，但以色列政府寻求在定于10月27日举行的以色列选举前实施该计划。

与巴勒斯坦解放组织有关联的反殖民化和隔离墙委员会表示，该计划是系统性破坏巴勒斯坦领土地理和人口完整性政策的一部分。拉马拉和比雷赫省的80个社区居住着近40万名巴勒斯坦人。

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该委员会称，若463号公路开放，数以万计的人将被迫使用贝特埃尔以北、贾拉宗难民营附近的一条旧替代道路。这条道路已因交通而超负荷运转，委员会评估认为，它将无法承受额外车流。

土地与奥斯陆协议

民众抵抗隔离墙和定居点运动协调人贾迈勒·朱马警告称，将该路线用作定居者道路，可能伴随着新设军事检查站、瞭望塔、征用土地、限制农民进入以及以定居者安全为借口拆除房屋。

比雷赫市长穆尼夫·特赖什表示，463号公路95%的路段位于B区。根据1995年《奥斯陆二期协议》，该地区实行巴勒斯坦民政管理以及以色列和巴勒斯坦联合安全控制。只有一小段道路位于完全由以色列控制的C区。特赖什称，将道路改作服务定居者和军方用途可能违反与巴解组织达成的协议，并表示市政府将通过法律途径提出挑战。

该委员会还指出，在2023年10月至2026年4月发布的173项军事和安全命令中，66项涉及修建定居者道路。根据其数据，2026年上半年发布了40项命令，征用611杜纳姆土地用于修建16条此类道路。

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