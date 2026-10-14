Израильская армия, по сообщению Al Jazeera, готовится открыть дорогу Route 463 для движения поселенцев в Палестине, на оккупированном Западном берегу Иордана. По данным издания, это может изолировать восемь палестинских деревень и два крупных жилых района, а также разделить северную и южную части губернаторства Рамалла и Эль-Бира.

Маршрут протяженностью около 10 км проходит от Эль-Биры и лагеря беженцев Джалазон на востоке до Эйн-Кинии на западе. Дорогу построили в середине 1990-х годов, чтобы соединить поселение Бейт-Эль к северу от Рамаллы с поселением Долев к западу от города. После начала Второй интифады в 2000 году израильская армия на некоторое время запретила пользоваться дорогой как поселенцам, так и палестинцам.

Риск изоляции общин

Открытие Route 463 является частью бюджета на инфраструктуру поселений объемом 1,075 млрд израильских шекелей, или около 355 млн долларов. Программа направлена на соединение поселений на Западном берегу Иордана. Сроки открытия дороги не определены, однако израильское правительство стремится реализовать план до выборов в Израиле, назначенных на 27 октября.

Комиссия по сопротивлению колонизации и стене, связанная с Организацией освобождения Палестины, заявила, что этот план является частью систематической политики разрушения географической и демографической целостности палестинских территорий. В губернаторстве Рамалла и Эль-Бира проживают почти 400 тысяч палестинцев в 80 общинах.

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По данным комиссии, десятки тысяч людей в случае открытия Route 463 будут вынуждены пользоваться старой альтернативной дорогой возле лагеря Джалазон, к северу от Бейт-Эля. Она уже перегружена транспортом и, по оценке комиссии, не сможет выдержать дополнительный поток.

Земли и соглашения Осло

Координатор Народной кампании сопротивления стене и поселениям Джамаль Джума предупредил, что использование маршрута в качестве дороги для поселенцев может сопровождаться новыми военными КПП, наблюдательными вышками, изъятием земель, ограничениями доступа фермеров и сносом домов под предлогом безопасности поселенцев.

Мэр Эль-Биры Муниф Трейш сообщил, что 95% маршрута Route 463 расположено в зоне B. Согласно соглашениям Осло II 1995 года, там действуют палестинское гражданское управление и совместный израильско-палестинский контроль в сфере безопасности. Лишь небольшой участок дороги находится в зоне C, которая пребывает под полным контролем Израиля. Трейш назвал возможное перепрофилирование дороги в пользу поселенцев и военных нарушением договоренностей с ООП и заявил, что муниципалитет будет оспаривать это юридически.

Комиссия также отметила, что из 173 военных приказов и приказов в сфере безопасности, изданных с октября 2023 года по апрель 2026 года, 66 касались строительства дорог для поселенцев. В первой половине 2026 года, по ее данным, было издано 40 приказов об изъятии 611 дунамов земли для сооружения 16 таких дорог.

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