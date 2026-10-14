Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил в парламенте, что не будет поддерживать партнерство с Партией зеленых после принятия ею резолюции «Сионизм — это расизм». Об этом сообщает Jerusalem Post.

Во время вопросов к премьер-министру Бернема спросили, готов ли он четко исключить сотрудничество с Зелеными после принятия партией этой позиции. В ответ он заявил, что однозначно осуждает резолюцию.

Позиция премьера

«Это неправильно. Это антисемитизм, и эта сторона Палаты не будет иметь с этим ничего общего», — сказал Бернем. Он также отметил, что правительство «не может поддержать партнерство с партией, которая придерживается позиции, недавно принятой» Зелеными.

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Лидер Партии зеленых Зак Полански в ответ заявил, что отождествление критики Израиля с антисемитизмом опасно и безответственно. Он также сказал, что является единственным еврейским лидером политической партии и, по его словам, ежедневно сталкивается с антисемитизмом.

Резолюция Партии зеленых

Резолюцию приняли на ежегодной конференции Партии зеленых в Брайтоне 4 октября: за нее проголосовали 1022 участника голосования, против — 813. Документ называет сионизм основополагающей идеологией Израиля и утверждает, что он создал и поддерживает режим апартеида между рекой Иордан и Средиземным морем.

Резолюция также подтверждает право палестинского народа на самоопределение и поддерживает создание единого демократического палестинского государства на всей территории исторической Палестины со столицей в Иерусалиме. Лидер Reform UK Найджел Фараж призвал Лейбористскую партию объявить, что она не будет заключать избирательные соглашения с Зелеными.

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