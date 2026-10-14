英国首相安迪·伯纳姆在议会表示，在绿党通过“犹太复国主义是种族主义”决议后，他不会支持与该党建立伙伴关系。据《耶路撒冷邮报》报道。

在首相答问环节，伯纳姆被问及，在该党采纳这一立场后，他是否准备明确排除与绿党合作的可能性。他回应称，自己明确谴责该决议。

首相的立场

伯纳姆说：“这是错误的。这是反犹太主义，本院这一方不会与此有任何关系。”他还指出，政府“不能支持与一个持有绿党最近通过的立场的政党建立伙伴关系”。

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绿党领袖扎克·波兰斯基回应称，将批评以色列等同于反犹太主义是危险且不负责任的。他还表示，自己是唯一一位犹太裔政党领袖，并称自己每天都面临反犹太主义。

绿党的决议

该决议于10月4日在布莱顿举行的绿党年度会议上通过：1022名投票参与者投票赞成，813人反对。文件称犹太复国主义是以色列的基本意识形态，并声称它在约旦河与地中海之间建立并维持了种族隔离制度。

该决议还重申巴勒斯坦人民的自决权，并支持在整个历史巴勒斯坦领土上建立一个以耶路撒冷为首都的统一民主巴勒斯坦国家。英国改革党领袖奈杰尔·法拉奇呼吁工党宣布，不会与绿党达成选举协议。

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