Прем’єр Бернем виключив співпрацю з Партією зелених — Jerusalem Post

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив у парламенті, що не підтримуватиме партнерства з Партією зелених після ухвалення нею резолюції «Сіонізм є расизмом». Про це повідомляє Jerusalem Post.

Під час запитань до прем’єр-міністра Бернема запитали, чи готовий він чітко виключити співпрацю із Зеленими після ухвалення партією цієї позиції. У відповідь він заявив, що однозначно засуджує резолюцію.

Позиція прем’єра

«Це неправильно. Це антисемітське, і ця сторона Палати не матиме з цим нічого спільного», — сказав Бернем. Він також зазначив, що уряд «не може підтримати партнерство з партією, яка дотримується позиції, нещодавно ухваленої» Зеленими.

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Лідер Партії зелених Зак Поланскі у відповідь заявив, що небезпечним і безвідповідальним є ототожнення критики Ізраїлю з антисемітизмом. Він також сказав, що є єдиним єврейським лідером політичної партії та щодня, за його словами, стикається з антисемітизмом.

Резолюція Партії зелених

Резолюцію ухвалили на щорічній конференції Партії зелених у Брайтоні 4 жовтня: за неї проголосували 1022 учасники голосування, проти — 813. Документ називає сіонізм засадничою ідеологією Ізраїлю та стверджує, що він створив і підтримує режим апартеїду між річкою Йордан і Середземним морем.

Резолюція також підтверджує право палестинського народу на самовизначення та підтримує створення єдиної демократичної палестинської держави на всій території історичної Палестини зі столицею в Єрусалимі. Лідер Reform UK Найджел Фараж закликав Лейбористську партію оголосити, що вона не укладатиме виборчих угод із Зеленими.

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