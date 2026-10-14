Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył w parlamencie, że nie poprze partnerstwa z Partią Zielonych po przyjęciu przez nią rezolucji „Syjonizm jest rasizmem”. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Podczas pytań do premiera Burnhama zapytano, czy jest gotów jednoznacznie wykluczyć współpracę z Zielonymi po przyjęciu przez partię tego stanowiska. W odpowiedzi oświadczył, że jednoznacznie potępia tę rezolucję.

Stanowisko premiera

„To jest niewłaściwe. To jest antysemickie i ta strona Izby nie będzie miała z tym nic wspólnego” — powiedział Burnham. Zaznaczył również, że rząd „nie może poprzeć partnerstwa z partią, która trzyma się stanowiska niedawno przyjętego” przez Zielonych.

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Lider Partii Zielonych Zack Polanski w odpowiedzi stwierdził, że utożsamianie krytyki Izraela z antysemityzmem jest niebezpieczne i nieodpowiedzialne. Powiedział także, że jest jedynym żydowskim liderem partii politycznej i że, jak twierdzi, codziennie spotyka się z antysemityzmem.

Rezolucja Partii Zielonych

Rezolucję przyjęto na dorocznej konferencji Partii Zielonych w Brighton 4 października: za głosowało 1022 uczestników głosowania, przeciw — 813. Dokument określa syjonizm jako fundamentalną ideologię Izraela i stwierdza, że stworzył on i utrzymuje reżim apartheidu między rzeką Jordan a Morzem Śródziemnym.

Rezolucja potwierdza również prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia i popiera utworzenie jednego demokratycznego państwa palestyńskiego na całym terytorium historycznej Palestyny ze stolicą w Jerozolimie. Lider Reform UK Nigel Farage wezwał Partię Pracy do ogłoszenia, że nie będzie zawierać porozumień wyborczych z Zielonymi.

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