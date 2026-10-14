Высший избирательный суд Бразилии 13 октября постановил, что отдельные изображения из предвыборных публикаций, связывающих сенатора Флавиу Болсонару с банкиром Даниэлем Воркаро, могут распространяться. В то же время суд сохранил запрет на утверждения о том, что Болсонару якобы принадлежит к организованной преступности. Об этом сообщает The Rio Times.

Решение по публикациям

Иск в суд подала Либеральная партия Болсонару против федеральных депутатов от Партии трудящихся Линдберга Фариаса и Рожериу Корреи. В июне они опубликовали в Instagram карусель из 12 изображений под заголовком о связях Флавиу Болсонару с организованной преступностью, а также монтаж, в котором его назвали «тренером» преступной команды.

В июне судья-докладчик Андре Мендонса распорядился удалить обе публикации в рамках предварительного решения. По его мнению, публикации вышли за пределы политической критики, поскольку связывали Болсонару с преступностью без минимальной фактической основы.

Во время заседания 13 октября судьи единогласно поддержали подход судьи Флориану де Азеведу Маркеса: отделить изображения, основанные на уже опубликованных фактах, от тех, которые содержат утверждения о непосредственных преступных связях. Карусель в первоначальном виде останется недоступной, однако разрешенные изображения можно будет повторно публиковать отдельно.

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Материалы о Воркаро

Среди разрешенных материалов есть изображение, ссылающееся на аудиозапись 2025 года, в которой Флавиу Болсонару просит у Воркаро деньги. По данным CNN Brasil, разговор касался финансирования фильма «Темная лошадка» об отце сенатора, бывшем президенте Жаире Болсонару.

Даниэл Воркаро был контролирующим акционером Banco Master, обстоятельства краха которого расследуются в Бразилиа. Суд не устанавливал неправомерных действий в связи с этими материалами. Также он разрешил отдельные изображения об Адриану да Нобреге, участнике военизированной группировки, убитом в 2020 году, и двух полицейских, которых обвиняют в вымогательстве. В бывшем офисе Болсонару в законодательной ассамблее штата Рио-де-Жанейро работали мать и сестра да Нобреги.

Запрет для обеих кампаний

В тот же день суд отменил рекламу против президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, в которой его называли «защитником» и «другом» группировок PCC и Comando Vermelho. Председатель суда Кассиу Нунес Маркес заявил, что первоначальные высказывания можно воспроизводить, но нельзя подавать их так, чтобы создавать впечатление преступных связей.

Решение приняли за 12 дней до второго тура президентских выборов, назначенного на 25 октября 2026 года. Нунес Маркес также заявил, что количество избирательных исков выросло на 217% по сравнению с аналогичным периодом предыдущих выборов.

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