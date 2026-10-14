Израиль не разрешает начать в секторе Газа строительство базы для 150 военнослужащих международных стабилизационных сил, сообщает The Guardian со ссылкой на человека, непосредственно осведомленного о ситуации. Речь идет о первом строительном контракте Совета мира, который возглавляет президент США Дональд Трамп.

В начале августа Совет мира заключил контракт с компанией Arkel International из Луизианы на строительство временного укрепленного пункта поддержки миссии. Спустя два месяца подрядчикам и грузовикам по-прежнему не разрешили въехать в Газу и начать работы, утверждает собеседник издания.

База для стабилизационных сил

Запланированный объект должен был занять территорию примерно 100 на 100 метров. По данным источника, его планировали разместить на участке, где ранее работал проект Gaza Humanitarian Foundation, доставлявший помощь в Газу с мая по октябрь 2025 года под охраной частных подрядчиков.

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На базе должны были поочередно размещаться 150 военнослужащих. Они должны были стать частью более крупного контингента: по словам источника, в него уже направили 500 военнослужащих из Марокко и Косово.

Восстановление зависит от доступа

Собеседник The Guardian заявил, что без развертывания международных стабилизационных сил невозможно начать более широкую программу Совета мира, в частности доставку строительного оборудования, прокладку коммуникаций и создание базовой инфраструктуры. По его словам, в Совете мира ожидают, что израильское правительство может разрешить реализацию проекта после выборов в Израиле, назначенных на 27 октября.

Представитель Совета мира отказался от комментариев. Армия обороны Израиля и правительство страны не ответили на запросы издания. В сентябре Совет мира представил шестимесячный план восстановления Газы стоимостью 2,45 млрд долларов, а общую потребность на десять лет оценил в 71 млрд долларов.

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