《卫报》援引一名直接了解情况的人士报道，以色列不允许在加沙地带开工建设一座供150名国际稳定部队军人使用的基地。这是由美国总统唐纳德·特朗普领导的和平委员会签订的首份建设合同。

8月初，和平委员会与总部位于路易斯安那州的Arkel International公司签订合同，建设一处临时加固任务支援点。该消息人士向该报表示，两个月后，承包商和卡车仍未获准进入加沙并开工。

稳定部队基地

计划中的设施将占地约100米乘100米。消息人士称，该设施计划建在加沙人道主义基金会项目此前运营的地点；该项目在2025年5月至10月期间，在私人承包商的保护下向加沙运送援助物资。

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该基地计划轮换驻扎150名军人。他们将成为更大规模特遣队的一部分：消息人士称，已有500名来自摩洛哥和科索沃的军人被派往该特遣队。

重建取决于准入

《卫报》的消息人士表示，若不部署国际稳定部队，就无法启动和平委员会更广泛的计划，包括运送建筑设备、铺设公用设施管线以及建设基础设施。他表示，和平委员会预计，以色列政府可能会在定于10月27日举行的以色列选举后允许实施该项目。

和平委员会发言人拒绝置评。以色列国防军和该国政府未回应该报的问询。9月，和平委员会提出了一项价值24.5亿美元、为期六个月的加沙重建计划，并将十年内的总体需求估计为710亿美元。

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