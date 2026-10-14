На греческом острове Родос погиб 25-летний сотрудник местного отеля: его автомобиль во время сильных ливней унес стремительный поток воды. Тело мужчины в среду обнаружила береговая охрана на пляже Стегна возле деревни Архангелос на восточном побережье острова, сообщает Interia.

Автомобиль унесло в сторону моря

По данным греческих СМИ, когда вода из-за ливней начала затапливать улицы, мужчина пытался выехать на автомобиле из опасного района. Однако поток подхватил машину вместе с водителем и вынес ее в направлении моря. В этой части Родоса внезапное наводнение унесло четыре транспортных средства, однако в остальных трех автомобилях людей не было.

В районе Асгуру пожарные спасли женщину из затопленного автомобиля. На нескольких дорогах Родоса движение перекрыли из-за подтоплений, а после падения большого камня закрыли также дорогу между Архангелосом и Малонасом. Мэр Родоса Александрос Колиадис призвал жителей не совершать необязательных поездок и не пытаться преодолевать затопленные участки пешком или на автомобиле.

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Ливни и перебои с электричеством

По информации Национальной обсерватории в Афинах, к 12:50 среды одна из метеостанций зафиксировала 264 литра осадков на квадратный метр. За шесть с половиной часов там выпало 202 литра воды на квадратный метр. На Родосе закрыли школы и спортивные объекты, а некоторые автобусные операторы приостановили рейсы.

Непогода затронула и другие греческие острова. На Скиатосе вода из разлившихся рек затапливала магазины и дома, а также унесла как минимум два автомобиля; некоторое время объездная дорога острова была непроезжей. В то же время около половины домов на острове оставались без электричества. На Эвбее из-за наводнений 112 жителям города Псахна рекомендовали рассмотреть эвакуацию, а в Кипарисси обрушился мост.

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