На Родосі потік забрав автомобіль з 25-річним чоловіком — Interia

На грецькому острові Родос загинув 25-річний працівник місцевого готелю: його автомобіль під час сильних злив забрав стрімкий потік води. Тіло чоловіка в середу виявила берегова охорона на пляжі Стегна поблизу села Архангелос на східному узбережжі острова, повідомляє Interia.

Автомобіль винесло в бік моря

За даними грецьких медіа, коли вода через зливи почала затоплювати вулиці, чоловік намагався виїхати автомобілем із небезпечного району. Однак потік підхопив машину разом із водієм і виніс її в напрямку моря. У цій частині Родосу раптова повінь забрала чотири транспортні засоби, проте в інших трьох автомобілях людей не було.

У районі Асгуру пожежники визволили жінку із затопленого автомобіля. На кількох дорогах Родосу рух перекрили через підтоплення, а після падіння великого каменя закрили також шлях між Архангелосом і Малонасом. Мер Родосу Александрос Коліадіс закликав жителів не здійснювати необов’язкових поїздок і не намагатися долати затоплені ділянки пішки чи автомобілем.

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Зливи та перебої з електрикою

За інформацією Національної обсерваторії в Афінах, до 12:50 середи одна з метеостанцій зафіксувала 264 літри опадів на квадратний метр. За шість із половиною годин там випало 202 літри води на квадратний метр. На Родосі закрили школи та спортивні об’єкти, а деякі автобусні оператори призупинили рейси.

Негода зачепила й інші грецькі острови. На Скіатосі вода з розлитих річок затоплювала магазини та будинки, а також забрала щонайменше два автомобілі; певний час була непроїзною об’їзна дорога острова. Водночас близько половини будинків на острові залишалися без електрики. На Евбеї через повені 112 жителям міста Псахна рекомендували розглянути евакуацію, а в Кіпаріссі обвалився міст.

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