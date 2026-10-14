罗得岛洪流卷走载有25岁男子的汽车——Interia

希腊罗得岛一名当地酒店的25岁员工死亡：在强降雨期间，他的汽车被湍急水流卷走。周三，海岸警卫队在该岛东海岸阿尔汉盖洛斯村附近的斯泰格纳海滩发现了这名男子的遗体，Interia报道。

汽车被冲向大海方向

据希腊媒体报道，当暴雨引发的积水开始淹没街道时，该男子试图驾车离开危险区域。然而，洪流连同驾驶员一起卷走了汽车，并将其冲向大海方向。在罗得岛这一地区，突发洪水卷走了四辆车辆，但另外三辆车内没有人。

在阿斯古鲁地区，消防员从一辆被淹的汽车中救出一名女子。由于内涝，罗得岛多条道路交通被封闭；一块大石坠落后，阿尔汉盖洛斯与马洛纳斯之间的道路也被关闭。罗得岛市长亚历山德罗斯·科利亚季斯呼吁居民不要进行非必要出行，也不要试图步行或驾车穿越被淹路段。

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暴雨和停电

据雅典国家天文台消息，截至周三12时50分，其中一个气象站记录到每平方米264升降水。在六个半小时内，该地降水量达到每平方米202升。罗得岛的学校和体育设施关闭，部分巴士运营商暂停了服务。

恶劣天气也影响了其他希腊岛屿。在斯基亚索斯岛，河流泛滥的水淹没了商店和房屋，并卷走了至少两辆汽车；该岛的绕行道路一度无法通行。与此同时，岛上约一半的房屋仍然停电。在优卑亚岛，由于洪水，普萨赫纳镇112名居民被建议考虑撤离，而基帕里西的一座桥梁坍塌。

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