Na greckiej wyspie Rodos zginął 25-letni pracownik lokalnego hotelu: jego samochód podczas silnych ulew porwał gwałtowny nurt wody. Ciało mężczyzny w środę znalazła straż przybrzeżna na plaży Stegna w pobliżu wsi Archangelos na wschodnim wybrzeżu wyspy, informuje Interia.

Samochód został porwany w kierunku morza

Według greckich mediów, gdy woda po ulewach zaczęła zalewać ulice, mężczyzna próbował wyjechać samochodem z niebezpiecznego obszaru. Jednak nurt porwał auto wraz z kierowcą i wyniósł je w kierunku morza. W tej części Rodos nagła powódź porwała cztery pojazdy, jednak w pozostałych trzech samochodach nie było ludzi.

W rejonie Asguru strażacy uratowali kobietę z zalanego samochodu. Na kilku drogach na Rodos zamknięto ruch z powodu podtopień, a po upadku dużego kamienia zamknięto także drogę między Archangelos a Malonas. Burmistrz Rodos Alexandros Koliadis wezwał mieszkańców, by nie odbywali niekoniecznych podróży i nie próbowali pokonywać zalanych odcinków pieszo ani samochodem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ulewy i przerwy w dostawie prądu

Według informacji Narodowego Obserwatorium w Atenach, do godziny 12:50 w środę jedna ze stacji meteorologicznych zarejestrowała 264 litry opadów na metr kwadratowy. W ciągu sześciu i pół godziny spadły tam 202 litry wody na metr kwadratowy. Na Rodos zamknięto szkoły i obiekty sportowe, a niektórzy operatorzy autobusowi zawiesili kursy.

Niekorzystna pogoda dotknęła także inne greckie wyspy. Na Skiatos woda z wezbranych rzek zalewała sklepy i domy, a także porwała co najmniej dwa samochody; przez pewien czas nieprzejezdna była obwodnica wyspy. Jednocześnie około połowa domów na wyspie pozostawała bez prądu. Na Eubei z powodu powodzi 112 mieszkańcom miasta Psachna zalecono rozważenie ewakuacji, a w Kyparissi zawalił się most.

Czytaj nas na