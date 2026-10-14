Izraelska armia, jak podaje Al Jazeera, przygotowuje się do otwarcia drogi Route 463 dla ruchu osadników w Palestynie, na okupowanym Zachodnim Brzegu. Według publikacji może to odizolować osiem palestyńskich wsi i dwie duże dzielnice mieszkalne, a także podzielić północną i południową część gubernatorstwa Ramallah i Al-Bira.

Trasa o długości około 10 km biegnie od Al-Biry i obozu uchodźców Dżalazun na wschodzie do Ajn Kiniji na zachodzie. Drogę zbudowano w połowie lat 90., aby połączyć osiedle Bejt El na północ od Ramallah z osiedlem Dolew na zachód od miasta. Po rozpoczęciu Drugiej Intifady w 2000 roku izraelska armia na pewien czas zakazała korzystania z drogi zarówno osadnikom, jak i Palestyńczykom.

Ryzyko izolacji społeczności

Otwarcie Route 463 jest częścią budżetu infrastrukturalnego dla osiedli w wysokości 1,075 mld izraelskich szekli, czyli około 355 mln dolarów. Program ma na celu połączenie osiedli na Zachodnim Brzegu. Termin otwarcia drogi nie został określony, jednak izraelski rząd dąży do realizacji planu przed wyborami w Izraelu wyznaczonymi na 27 października.

Komisja ds. Oporu wobec Kolonizacji i Muru, powiązana z Organizacją Wyzwolenia Palestyny, oświadczyła, że plan jest częścią systematycznej polityki niszczenia geograficznej i demograficznej integralności terytoriów palestyńskich. W gubernatorstwie Ramallah i Al-Bira mieszka prawie 400 tys. Palestyńczyków w 80 społecznościach.

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Według komisji dziesiątki tysięcy osób w przypadku otwarcia Route 463 będą zmuszone korzystać ze starej alternatywnej drogi w pobliżu obozu Dżalazun, na północ od Bejt El. Jest ona już przeciążona ruchem i, według oceny komisji, nie będzie w stanie obsłużyć dodatkowego natężenia.

Ziemie i porozumienia z Oslo

Koordynator Ludowej Kampanii Oporu wobec Muru i Osiedli Dżamal Dżuma ostrzegł, że wykorzystywaniu trasy jako drogi dla osadników może towarzyszyć tworzenie nowych wojskowych punktów kontrolnych, wież obserwacyjnych, konfiskata ziemi, ograniczenia dostępu rolników oraz wyburzanie domów pod pretekstem bezpieczeństwa osadników.

Burmistrz Al-Biry Munif Treisz poinformował, że 95% trasy Route 463 znajduje się w strefie B. Zgodnie z porozumieniami Oslo II z 1995 roku obowiązuje tam palestyńska administracja cywilna oraz wspólna izraelsko-palestyńska kontrola bezpieczeństwa. Jedynie niewielki odcinek drogi leży w strefie C, która znajduje się pod pełną kontrolą Izraela. Treisz nazwał możliwe przekształcenie drogi na potrzeby osadników i wojska naruszeniem porozumień z OWP i oświadczył, że gmina zaskarży to na drodze prawnej.

Komisja zaznaczyła również, że spośród 173 rozkazów wojskowych i bezpieczeństwa wydanych od października 2023 roku do kwietnia 2026 roku, 66 dotyczyło budowy dróg dla osadników. W pierwszej połowie 2026 roku, według jej danych, wydano 40 nakazów konfiskaty 611 dunamów ziemi pod budowę 16 takich dróg.

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