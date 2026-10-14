Związek zawodowy kierowników i personelu nr 2 ogłosił strajk w kopalni miedzi Escondida na północy Chile, nazywanej największą na świecie. Akcja miała rozpocząć się wraz z pierwszą zmianą o godz. 08:00 14 października, po tym jak państwowa mediacja między związkiem a operatorem kopalni, australijską grupą BHP, zakończyła się bez porozumienia. informuje The Rio Times.

Do związku należy około 1 020 kierowników i pracowników. Jego członkowie poparli strajk około 95% głosów w głosowaniu przeprowadzonym od 28 do 30 września.

Negocjacje zakończyły się bez porozumienia

BHP zwróciło się 5 października o mediację do chilijskiej inspekcji pracy, w wyniku czego pierwotne wezwanie do strajku zostało zawieszone. Negocjacje trwały od 6 do 13 października, a przedstawiciele obu stron podpisali dokument potwierdzający ich zakończenie bez osiągnięcia porozumienia.

Związek oświadczył, że przedstawił pełną propozycję, która uwzględniała 90% inicjatyw firmy i jej kluczowe żądania. Zdaniem związku odpowiedzialność za strajk spoczywa na BHP i jej zespole negocjacyjnym.

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Warunki BHP i żądania pracowników

Ostateczna oferta BHP przewidywała 28 mln chilijskich pesos dla każdego pracownika, czyli około 28,7 tys. dolarów USA. Z tej kwoty 25 mln pesos stanowiły premie, a kolejne 3 mln pesos — preferencyjna pożyczka. Firma określiła ofertę jako podwyżkę wynagrodzeń, premii i dodatków.

Związek domaga się wyższych płac, miesięcznej premii produkcyjnej oraz, według jego sformułowania, obiektywnej oceny wyników pracy. Sprzeciwia się również przekazywaniu danych biometrycznych pracowników stronom trzecim, ograniczeniu części świadczeń oraz możliwości zastępowania pracowników podczas strajku.

Escondida wyprodukowała około 1,3 mln ton miedzi w 2025 roku — mniej więcej jedną czwartą chilijskiej produkcji. BHP nie poinformowało publicznie, jak strajk może wpłynąć na wydobycie ani czy ma plan działania kopalni na ten okres.

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