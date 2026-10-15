Stany Zjednoczone i Chiny prowadzą regularne rozmowy na temat mechanizmu ramowego w dziedzinie sztucznej inteligencji. Współpraca w tym obszarze może stać się jednym z możliwych rezultatów spotkania prezydentów Xi Jinpinga i Donalda Trumpa w Shenzhen w Chinach.

Ramy reagowania na incydenty

Według South China Morning Post, strony omawiają szczegóły ram, które ogłoszono w ubiegłym miesiącu. Mają one dotyczyć reagowania na incydenty związane ze sztuczną inteligencją, a także instytucjonalizacji dialogu dwustronnego.

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Możliwy rezultat szczytu

Jak przekazało redakcji kilka źródeł, zespoły techniczne obu krajów pracują nad tym, aby współpraca w dziedzinie SI stała się możliwym rezultatem rozmów przywódców. Według SCMP spotkanie Xi i Trumpa ma odbyć się w przyszłym miesiącu na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen.

Jak zauważa publikacja, może to być trzecie osobiste spotkanie Xi Jinpinga i Donalda Trumpa.

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