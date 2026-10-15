США и Китай ведут регулярные переговоры о рамочном механизме в сфере искусственного интеллекта. Сотрудничество в этой области может стать одним из возможных результатов встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Шэньчжэне, Китай.

Рамки реагирования на инциденты

По данным South China Morning Post, стороны обсуждают детали рамок, о которых было объявлено в прошлом месяце. Они должны касаться реагирования на инциденты, связанные с искусственным интеллектом, а также институционализации двустороннего диалога.

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Возможный результат саммита

Несколько источников сообщили изданию, что технические команды двух стран работают над тем, чтобы сотрудничество в сфере ИИ стало возможным результатом переговоров лидеров. По информации SCMP, встреча Си и Трампа должна состояться в следующем месяце на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне.

Как отмечает издание, это может быть третья личная встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

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