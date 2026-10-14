На найбільшій мідній копальні світу в Чилі оголосили страйк — The Rio Times

Профспілка керівників і персоналу №2 оголосила страйк на мідній копальні Escondida на півночі Чилі, яку називають найбільшою у світі. Акція мала розпочатися з першої зміни о 08:00 14 жовтня після того, як державне посередництво між профспілкою та оператором копальні, австралійською групою BHP, завершилося без домовленості. Про це повідомляє The Rio Times.

До профспілки входять близько 1 020 керівників і працівників. Її члени підтримали страйк приблизно 95% голосів під час голосування, що відбулося 28–30 вересня.

Переговори завершилися без угоди

BHP звернулася по посередництво до чилійської трудової інспекції 5 жовтня, через що первинний заклик до страйку призупинили. Переговори тривали з 6 до 13 жовтня, а представники обох сторін підписали документ про їх завершення без досягнення угоди.

Профспілка заявила, що подала повну пропозицію, яка враховувала 90% ініціатив компанії та її ключові вимоги. На думку профспілки, відповідальність за страйк лежить на BHP та її переговорній групі.

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Умови BHP і вимоги працівників

Остаточна пропозиція BHP передбачала 28 млн чилійських песо для кожного працівника, або близько 28,7 тис. доларів США. З цієї суми 25 млн песо становили премії, ще 3 млн песо — пільговий кредит. Компанія характеризувала пропозицію як підвищення оплати праці, бонусів і надбавок.

Профспілка вимагає вищих зарплат, щомісячної виробничої премії та, за її формулюванням, об'єктивної оцінки результатів праці. Також вона заперечує проти передачі біометричних даних працівників третім сторонам, обмеження частини пільг і можливості заміни працівників під час страйку.

Escondida виробила близько 1,3 млн тонн міді у 2025 році — приблизно чверть чилійського виробництва. BHP публічно не повідомляла, як страйк може позначитися на видобутку та чи має план роботи копальні на цей період.

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