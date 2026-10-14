Профсоюз руководителей и персонала №2 объявил забастовку на медном руднике Escondida на севере Чили, который называют крупнейшим в мире. Акция должна была начаться с первой смены в 08:00 14 октября после того, как государственное посредничество между профсоюзом и оператором рудника, австралийской группой BHP, завершилось без договоренности. Об этом сообщает The Rio Times.

В профсоюз входят около 1 020 руководителей и работников. Его члены поддержали забастовку примерно 95% голосов во время голосования, проходившего с 28 по 30 сентября.

Переговоры завершились без соглашения

5 октября BHP обратилась за посредничеством в чилийскую трудовую инспекцию, из-за чего первоначальный призыв к забастовке был приостановлен. Переговоры продолжались с 6 по 13 октября, а представители обеих сторон подписали документ об их завершении без достижения соглашения.

Профсоюз заявил, что представил полное предложение, учитывавшее 90% инициатив компании и ее ключевые требования. По мнению профсоюза, ответственность за забастовку лежит на BHP и ее переговорной группе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Условия BHP и требования работников

Окончательное предложение BHP предусматривало 28 млн чилийских песо для каждого работника, или около 28,7 тыс. долларов США. Из этой суммы 25 млн песо составляли премии, еще 3 млн песо — льготный кредит. Компания охарактеризовала предложение как повышение оплаты труда, бонусов и надбавок.

Профсоюз требует более высоких зарплат, ежемесячной производственной премии и, по его формулировке, объективной оценки результатов труда. Он также возражает против передачи биометрических данных работников третьим сторонам, ограничения части льгот и возможности замены работников во время забастовки.

Escondida произвела около 1,3 млн тонн меди в 2025 году — примерно четверть чилийского производства. BHP публично не сообщала, как забастовка может повлиять на добычу и есть ли у нее план работы рудника на этот период.

Читай нас в