CBC：加拿大暂停采购16架供特种部队使用的“黑鹰”直升机

加拿大政府暂停采购16架供特种作战部队使用的美国UH-60M“黑鹰”直升机。据CBC报道，援引政府和国防工业消息人士的话称，该决定是在去年夏天与美国总统唐纳德·特朗普政府开始贸易谈判之前作出的。

这些直升机由美国国防集团洛克希德·马丁的子公司西科斯基制造。CBC消息人士称，这项采购已获负责对外军售的美国国务院机构批准，相关请求原本将提交国会审议。在加拿大和美国贸易代表于华盛顿会面前，这一程序被叫停。

重新审查从美国采购

消息人士将此次暂停与渥太华和华盛顿之间的贸易及外交紧张关系，以及对计划从美国进行的军事采购的审查联系起来。此后的贸易谈判没有取得结果。特朗普再次当选后，多次质疑加拿大的主权，并对其多个行业征收关税，包括钢铁、铝和汽车行业。

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总理马克·卡尼领导的政府寻求发展国内国防生产，与在加拿大运营的外国公司合作，并且仅在万不得已时直接从国外购买装备。负责军事采购事务的议会秘书发言人索菲娅·萨佩加表示，政府仍在考虑满足特种作战部队需求的方案。

替换老旧的Griffon直升机

“黑鹰”原计划用于替换加拿大特种部队自20世纪90年代初以来一直使用的CH-146 Griffon直升机。这些直升机目前由第427特种作战航空中队运营。前少将达尼·汤普森指出，“黑鹰”是一种更耐用的军用直升机，更适合在北极进行远距离行动。

政府还在审查是否购买洛克希德·马丁生产的全部88架F-35战斗机。加拿大已承诺购买16架飞机，并为十多架其他飞机订购了零部件。CBC称，渥太华也在犹豫是否批准或公开宣布与美国公司签订的其他一些合同。

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