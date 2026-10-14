Kanada zawiesiła zakup 16 Black Hawków dla sił specjalnych — CBC

Rząd Kanady zawiesił zakup 16 amerykańskich śmigłowców UH-60M Black Hawk dla sił operacji specjalnych. Decyzję podjęto przed rozpoczęciem ubiegłego lata negocjacji handlowych z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa, poinformowało CBC, powołując się na źródła w rządzie i przemyśle obronnym.

Śmigłowce produkuje Sikorsky, spółka zależna amerykańskiego koncernu obronnego Lockheed Martin. Według rozmówców CBC zakup został zatwierdzony przez agencję Departamentu Stanu USA zajmującą się zagraniczną sprzedażą sprzętu wojskowego, a wniosek miał trafić do rozpatrzenia przez Kongres. Proces wstrzymano przed spotkaniem kanadyjskich i amerykańskich przedstawicieli handlowych w Waszyngtonie.

Przegląd zakupów w USA

Źródła wiążą przerwę z napięciami handlowymi i dyplomatycznymi między Ottawą a Waszyngtonem, a także z przeglądem planowanych zakupów wojskowych w USA. Negocjacje handlowe później nie przyniosły rezultatów. Po ponownym wyborze Trump wielokrotnie podważał suwerenność Kanady i wprowadził cła dla szeregu jej branż, w tym stalowej, aluminiowej i motoryzacyjnej.

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Rząd premiera Marka Carneya dąży do rozwoju krajowej produkcji obronnej, współpracy z zagranicznymi firmami działającymi w Kanadzie oraz kupowania sprzętu bezpośrednio za granicą wyłącznie w ostateczności. Rzeczniczka sekretarza parlamentarnego ds. zakupów wojskowych Sofia Sapega oświadczyła, że rząd nadal rozważa opcje zaspokojenia potrzeb sił operacji specjalnych.

Zastąpienie przestarzałych Griffonów

Black Hawki planowano wykorzystać do zastąpienia CH-146 Griffon, z których kanadyjskie siły specjalne korzystają od początku lat 90. Śmigłowce te są obecnie eksploatowane przez 427. Eskadrę Lotnictwa Operacji Specjalnych. Były generał major Dany Thompson zaznaczył, że Black Hawk jest bardziej wytrzymałym śmigłowcem wojskowym i lepiej nadaje się do operacji na dużych odległościach w Arktyce.

Rząd analizuje również, czy kupić pełną partię 88 myśliwców F-35 produkcji Lockheed Martin. Kanada zobowiązała się już do zakupu 16 samolotów i zamówiła części do ponad tuzina kolejnych. Według CBC Ottawa waha się także w kwestii zatwierdzenia lub publicznego ogłoszenia niektórych innych kontraktów z amerykańskimi firmami.

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