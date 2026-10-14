Канада приостановила закупку 16 Black Hawk для спецназа — CBC

Правительство Канады приостановило приобретение 16 американских вертолетов UH-60M Black Hawk для сил специальных операций. Решение приняли до начала торговых переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа прошлым летом, сообщает CBC со ссылкой на источники в правительстве и оборонной промышленности.

Вертолеты производит Sikorsky — дочерняя компания американского оборонного концерна Lockheed Martin. По данным собеседников CBC, закупку одобрило агентство Госдепартамента США, занимающееся иностранными военными продажами, а запрос должен был поступить на рассмотрение Конгресса. Процесс остановили до встречи канадских и американских торговых представителей в Вашингтоне.

Пересмотр закупок в США

Источники связывают паузу с торговой и дипломатической напряженностью между Оттавой и Вашингтоном, а также с пересмотром запланированных военных закупок в США. Торговые переговоры впоследствии не дали результата. Трамп после переизбрания неоднократно ставил под сомнение суверенитет Канады и ввел пошлины для ряда ее отраслей, в частности сталелитейной, алюминиевой и автомобильной.

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Правительство премьер-министра Марка Карни стремится развивать внутреннее оборонное производство, сотрудничать с иностранными компаниями, работающими в Канаде, и лишь в крайнем случае покупать технику непосредственно за рубежом. Пресс-секретарь парламентского секретаря по вопросам военных закупок София Сапега заявила, что правительство по-прежнему рассматривает варианты обеспечения потребностей сил специальных операций.

Замена устаревших Griffon

Black Hawk планировали использовать для замены CH-146 Griffon, которыми канадский спецназ пользуется с начала 1990-х годов. Эти вертолеты сейчас эксплуатирует 427-я эскадрилья авиации специальных операций. Бывший генерал-майор Дэни Томпсон отметил, что Black Hawk является более выносливым военным вертолетом и лучше подходит для операций на больших расстояниях в Арктике.

Правительство также пересматривает, покупать ли полную партию из 88 истребителей F-35 производства Lockheed Martin. Канада уже обязалась приобрести 16 самолетов и заказала детали для более чем дюжины других. По информации CBC, Оттава также колеблется относительно одобрения или публичного объявления некоторых других контрактов с американскими компаниями.

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