也门胡塞武装正在研发伊朗高精度弹道导弹“海巴尔·谢坎”（Kheibar Shekan）的自有版本，使用从中国公司进口的零部件。据《耶路撒冷邮报》报道，该消息援引了英国独立组织“冲突军备研究”（Conflict Armament Research）的新数据。

据《华尔街日报》报道，此类导弹的最大射程可能约为1,200英里。这意味着沙特阿拉伯和以色列的全部领土都将处于其射程之内。胡塞武装控制着也门大部分地区，受到联合国武器禁运约束，并自2014年以来一直与获沙特阿拉伯支持的也门政府作战。

被拦截的货物

“冲突军备研究”的报告基于也门当局7月获得的信息，这些信息是在2025年拦截两批货物后取得的。据《华尔街日报》报道，导弹设备被藏匿在其他货物中。

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被缴获的物品包括为导弹发动机和弹体专门制造的金属部件、飞行稳定器，以及Kheibar Shekan系列固体推进剂火箭发动机的零部件。也门当局还缴获了工具、测试设备和原材料，其中包括可保护导弹部件免受强烈高温影响的烧蚀材料。

生产阶段未知

“冲突军备研究”高级分析师法比安·欣茨向《华尔街日报》表示，此类交付可能表明生产正在建立，也可能表明有人正试图组织生产。同时，由于胡塞武装设施经过严密伪装，无法确定导弹生产已推进到何种程度。

据WSJ报道，中国表示其遵守联合国对向胡塞武装出售武器的禁令。同时，部分进口材料可能具有民用用途，但一些部件是专门为导弹生产设计的。Kheibar Shekan导弹配备固体推进剂发动机，可迅速装载到车辆上发射。

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