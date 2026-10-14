Йеменские хуситы разрабатывают собственную версию иранской высокоточной баллистической ракеты Kheibar Shekan, используя компоненты, импортированные у китайских компаний. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на новые данные британской независимой организации Conflict Armament Research.

По данным The Wall Street Journal, максимальная дальность такой ракеты может составлять около 1 200 миль. Это означало бы, что в пределах ее досягаемости находились бы все территории Саудовской Аравии и Израиля. Хуситы контролируют значительную часть Йемена, находятся под эмбарго ООН на поставки оружия и с 2014 года воюют против поддерживаемого Саудовской Аравией правительства Йемена.

Перехваченные грузы

Отчет Conflict Armament Research основан на информации йеменских властей, полученной в июле после перехвата двух партий грузов в 2025 году. По данным The Wall Street Journal, оборудование для ракет было скрыто среди других товаров.

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Среди изъятого были специально изготовленные металлические компоненты для двигателя и корпуса ракеты, стабилизаторы для полета и детали твердотопливного ракетного двигателя серии Kheibar Shekan. Йеменские власти также изъяли инструменты, испытательное оборудование и сырье, в том числе абляционный материал, который защищает части ракеты от интенсивного тепла.

Стадия производства неизвестна

Старший аналитик Conflict Armament Research Фабиан Хинц заявил The Wall Street Journal, что такие поставки могут свидетельствовать как о налаживании производства, так и о попытках его организовать. В то же время из-за тщательной маскировки объектов хуситов невозможно установить, насколько далеко продвинулось производство ракет.

По данным WSJ, Китай заявляет, что соблюдает эмбарго ООН на продажу оружия хуситам. В то же время часть ввезенных материалов может иметь гражданское назначение, однако некоторые компоненты были специально разработаны для производства ракет. Ракеты Kheibar Shekan имеют твердотопливные двигатели и могут быстро загружаться на транспортные средства для запуска.

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