Jemeńscy Huti opracowują własną wersję irańskiego precyzyjnego pocisku balistycznego Kheibar Shekan, wykorzystując komponenty importowane od chińskich firm. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na nowe dane brytyjskiej niezależnej organizacji Conflict Armament Research.

Według The Wall Street Journal maksymalny zasięg takiego pocisku może wynosić około 1 200 mil. Oznaczałoby to, że w jego zasięgu znajdowałyby się całe terytoria Arabii Saudyjskiej i Izraela. Huti kontrolują znaczną część Jemenu, są objęci embargiem ONZ na dostawy broni i od 2014 roku walczą przeciwko wspieranemu przez Arabię Saudyjską rządowi Jemenu.

Przechwycone ładunki

Raport Conflict Armament Research opiera się na informacjach jemeńskich władz uzyskanych w lipcu po przechwyceniu dwóch partii ładunków w 2025 roku. Według The Wall Street Journal sprzęt do produkcji pocisków był ukryty wśród innych towarów.

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Wśród przejętych przedmiotów znalazły się specjalnie wykonane metalowe komponenty do silnika i korpusu pocisku, stabilizatory lotu oraz części silnika rakietowego na paliwo stałe z serii Kheibar Shekan. Jemeńskie władze przejęły również narzędzia, sprzęt testowy i surowce, w tym materiał ablacyjny, który chroni części pocisku przed intensywnym ciepłem.

Etap produkcji nieznany

Starszy analityk Conflict Armament Research Fabian Hinz powiedział The Wall Street Journal, że takie dostawy mogą wskazywać zarówno na uruchamianie produkcji, jak i na próby jej zorganizowania. Jednocześnie, ze względu na staranne maskowanie obiektów Huti, nie można ustalić, jak daleko posunęła się produkcja pocisków.

Według WSJ Chiny twierdzą, że przestrzegają embarga ONZ na sprzedaż broni Huti. Jednocześnie część importowanych materiałów może mieć zastosowanie cywilne, jednak niektóre komponenty zostały specjalnie zaprojektowane do produkcji pocisków. Pociski Kheibar Shekan mają silniki na paliwo stałe i mogą być szybko ładowane na pojazdy w celu ich wystrzelenia.

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