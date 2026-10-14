吉隆坡高等法院10月14日驳回马来西亚前总理纳吉布·拉扎克暂停执行其15年监禁刑期的申请。法官努尔·鲁韦娜·莫德·诺丁表示，不存在作出这一决定的特殊情况，Channel NewsAsia报道。

1MDB案件中的另一项判决

73岁的拉扎克因另一起与国有基金一马发展有限公司（1Malaysia Development Berhad，简称1MDB）腐败丑闻有关的案件，被判处15年监禁。这一刑期将在其于2028年8月结束的居家监禁期满后开始执行。

这名前政府首脑自2022年以来一直在狱中，当时马来西亚最高法院维持了其因腐败和洗钱罪被判处的刑罚。他否认有罪。

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赦免与罚款

上个月，马来西亚国王苏丹易卜拉欣·苏丹依斯干达在另一起案件中给予拉扎克有条件赦免。这允许他在缴纳5000万林吉特，即约1220万美元罚款的条件下，以居家监禁方式服完原6年刑期的剩余部分。

拉扎克所属的巫统已开始筹款支付罚款。这名前总理的律师表示，其很大一部分资产受到冻结令和强制执行程序的约束。

美国和马来西亚调查人员表示，至少45亿美元从1MDB被盗，其中约10亿美元流入与拉扎克有关联的账户。他曾就对该丑闻处理不当致歉，但坚称其他人就资金来源误导了他。

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