Высокий суд Куала-Лумпура 14 октября отклонил ходатайство бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака о приостановлении исполнения его 15-летнего тюремного срока. Судья Нур Рувена Мд Нордин заявила, что для такого решения нет особых обстоятельств, сообщает Channel NewsAsia.

Отдельный приговор по делу 1MDB

73-летний Разак был приговорен к 15 годам лишения свободы по отдельному делу, связанному с коррупционным скандалом вокруг государственного фонда 1Malaysia Development Berhad, или 1MDB. Этот срок должен начаться после завершения срока его домашнего ареста в августе 2028 года.

Бывший глава правительства находится в тюрьме с 2022 года, когда высший суд Малайзии оставил в силе его приговор за коррупцию и отмывание денег. Он отрицает вину.

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Помилование и штраф

В прошлом месяце король Малайзии султан Ибрагим султан Искандар предоставил Разаку условное помилование по другому делу. Оно позволяет ему отбыть оставшуюся часть первоначального шестилетнего срока под домашним арестом при условии уплаты штрафа в размере 50 млн ринггитов, или около 12,2 млн долларов США.

Партия Разака, Объединенная малайская национальная организация, начала сбор средств для уплаты штрафа. Адвокаты экс-премьера заявляли, что в отношении значительной части его активов действуют приказы о заморозке и процедуры принудительного исполнения.

Американские и малайзийские следователи заявляли, что из 1MDB было похищено не менее 4,5 млрд долларов США, из которых около 1 млрд долларов поступил на счета, связанные с Разаком. Он извинялся за ненадлежащее урегулирование скандала, но утверждает, что другие люди ввели его в заблуждение относительно происхождения средств.

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