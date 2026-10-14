Wysoki Sąd w Kuala Lumpur 14 października oddalił wniosek byłego premiera Malezji Najiba Razaka o wstrzymanie wykonania jego 15-letniego wyroku więzienia. Sędzia Nur Ruwena Md Nordin stwierdziła, że nie ma szczególnych okoliczności uzasadniających taką decyzję, informuje Channel NewsAsia.

Odrębny wyrok w sprawie 1MDB

73-letni Razak został skazany na 15 lat więzienia w odrębnej sprawie związanej ze skandalem korupcyjnym wokół państwowego funduszu 1Malaysia Development Berhad, czyli 1MDB. Kara ta ma rozpocząć się po zakończeniu okresu jego aresztu domowego w sierpniu 2028 roku.

Były szef rządu przebywa w więzieniu od 2022 roku, gdy najwyższy sąd Malezji utrzymał w mocy jego wyrok za korupcję i pranie pieniędzy. Nie przyznaje się do winy.

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Ułaskawienie i grzywna

W ubiegłym miesiącu król Malezji, sułtan Ibrahim Sultan Iskandar, udzielił Razakowi warunkowego ułaskawienia w innej sprawie. Pozwala mu ono odbyć pozostałą część pierwotnej sześcioletniej kary w areszcie domowym pod warunkiem zapłaty grzywny w wysokości 50 mln ringgitów, czyli około 12,2 mln dolarów USA.

Partia Razaka, Zjednoczona Malajska Organizacja Narodowa, rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na zapłatę grzywny. Prawnicy byłego premiera oświadczyli, że znaczna część jego aktywów jest objęta nakazami zamrożenia i postępowaniami egzekucyjnymi.

Amerykańscy i malezyjscy śledczy oświadczyli, że z 1MDB skradziono co najmniej 4,5 mld dolarów USA, z czego około 1 mld dolarów trafił na rachunki powiązane z Razakiem. Przeprosił za niewłaściwe rozwiązanie skandalu, ale twierdzi, że inne osoby wprowadziły go w błąd co do pochodzenia środków.

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