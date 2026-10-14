澳大利亚海军舰艇上发现录像设备——《卫报》

在位于昆士兰州凯恩斯的澳大利亚皇家海军舰艇HMAS Leeuwin号上，发现了一台录像设备。澳大利亚国防部表示，2026年10月11日该舰停靠在港时，部门获悉这一发现。

该事件已移交联合宪兵部门，国防部门正与民事执法机构合作。该部表示，严肃对待此事，不容忍任何形式的不可接受行为。

舰艇留在港内

HMAS Leeuwin号留在凯恩斯，以确保调查能够进行，并立即为船员提供支持。该部门强调，人员福祉是优先事项，但由于调查正在进行以及需要保护受影响人员的隐私，未提供更多细节。

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《卫报》报道了此事。该媒体指出，国防部门没有说明该设备在舰艇上的确切位置。

参议员的声明

同一天，参议员杰基·兰比在参议院表示，她收到了一名前海军军人的消息。据她称，HMAS Leeuwin号上的女用淋浴间据称发现了隐藏摄像头，该舰据称在检查期间没有出海。

兰比还转述了有关在发现摄像头之前，视频材料可能已被上传至互联网的说法。国防部未单独证实这名参议员的这些说法。该部门也未直接回答有关是否可能已确认涉事人员、海军设施内是否还有其他类似事件，或录像是否可能在网上传播的问题。

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