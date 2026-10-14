Na pokładzie okrętu Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej HMAS Leeuwin w Cairns w stanie Queensland znaleziono urządzenie do nagrywania wideo. Australijski Departament Obrony poinformował, że dowiedział się o znalezisku 11 października 2026 roku, gdy jednostka znajdowała się w porcie.

Incydent przekazano Wspólnej Jednostce Policji Wojskowej, a resort obrony współpracuje z cywilnymi organami ścigania. Ministerstwo oświadczyło, że traktuje sprawę poważnie i nie toleruje niedopuszczalnego zachowania w żadnej formie.

Okręt pozostał w porcie

HMAS Leeuwin pozostał w Cairns, aby umożliwić prowadzenie śledztwa i zapewnić natychmiastowe wsparcie członkom załogi. Resort podkreślił, że dobrostan ludzi jest priorytetem, jednak odmówił podania dalszych szczegółów ze względu na śledztwo i konieczność ochrony prywatności osób dotkniętych sprawą.

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Informuje o tym The Guardian. Publikacja zaznacza, że resort obrony nie sprecyzował dokładnego miejsca, w którym urządzenie znajdowało się na okręcie.

Oświadczenie senator

Tego samego dnia senator Jacqui Lambie oświadczyła w Senacie, że otrzymała wiadomość od byłego żołnierza marynarki. Według niej ukryte kamery rzekomo znaleziono w prysznicach dla kobiet na HMAS Leeuwin, a jednostka rzekomo nie wychodziła w morze na czas kontroli.

Lambie przekazała również twierdzenia o możliwym przesłaniu nagrań wideo do internetu przed wykryciem kamer. Te twierdzenia senator nie zostały osobno potwierdzone przez Departament Obrony. Resort nie odpowiedział też bezpośrednio na pytania o możliwe ustalenie osoby zaangażowanej, inne podobne przypadki w obiektach marynarki wojennej ani możliwe rozpowszechnienie nagrań w internecie.

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