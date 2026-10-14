На борту корабля Королевских военно-морских сил Австралии HMAS Leeuwin в Кэрнсе, штат Квинсленд, обнаружили устройство для видеозаписи. Министерство обороны Австралии сообщило, что узнало о находке 11 октября 2026 года, когда судно находилось в порту.

Инцидент передали в Объединенное подразделение военной полиции, а оборонное ведомство сотрудничает с гражданскими правоохранительными органами. В министерстве заявили, что серьезно относятся к этому делу и не терпят неприемлемого поведения в любой форме.

Корабль остался в порту

HMAS Leeuwin остался в Кэрнсе, чтобы обеспечить проведение расследования и оказать немедленную поддержку членам экипажа. В ведомстве подчеркнули, что благополучие людей является приоритетом, однако отказались предоставить дополнительные детали из-за расследования и необходимости защиты частной жизни пострадавших.

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Об этом сообщает The Guardian. Издание отмечает, что оборонное ведомство не уточнило точное местонахождение устройства на корабле.

Заявление сенатора

В тот же день сенатор Джекки Лэмби заявила в Сенате, что получила сообщение от бывшего военнослужащего флота. По ее словам, скрытые камеры якобы обнаружили в женских душевых на HMAS Leeuwin, а судно якобы не выходило в море на время проверки.

Лэмби также передала утверждения о возможной загрузке видеоматериалов в интернет до обнаружения камер. Эти утверждения сенатора отдельно не были подтверждены Министерством обороны. Ведомство также не ответило напрямую на вопросы о возможном установлении причастного лица, других подобных случаях на объектах флота или возможном распространении записей в интернете.

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