斯里兰卡科伦坡一家法院将前总统马欣达·拉贾帕克萨之妻希兰蒂·拉贾帕克萨的羁押期限延长至周五。她于10月7日被拘留，原因是涉嫌挪用为该国首都一家儿童医院募集的捐款。

据半岛电视台报道，斯里兰卡贿赂或腐败指控调查委员会因Siriliya Saviya基金会一案拘留了73岁的拉贾帕克萨，她担任该基金会负责人。该基金会涉嫌不当使用近1亿卢比、约合3万美元的资金，这些资金原计划用于为一家儿童医院购买设备。

调查人员的说法与政党的立场

调查人员向法院表示，中国政府已向该医院提供了一台磁共振成像仪。委员会认为，尽管如此，该基金会仍继续为这类设备募集捐款，而这些资金可能被用于购买房屋。调查人员打算寻求冻结该资产。

Sri Lanka Podujana Peramuna党总书记萨加拉·卡里亚瓦萨姆否认了相关指控。他表示，这笔钱存放在Siriliya Saviya基金会被冻结的银行账户中。希兰蒂·拉贾帕克萨的律师以她的健康状况为由请求法院批准保释，但申请被驳回。

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其他家庭成员的案件

在希兰蒂·拉贾帕克萨被拘留的一个月前，她的儿子、议员纳马尔·拉贾帕克萨因贿赂指控被捕。他仍被羁押。他因一起案件受审，该案涉及在与空中客车公司达成的政府协议中，涉嫌为国家航空公司采购飞机而支付3万美元贿赂。

纳马尔·拉贾帕克萨还涉及一项关于涉嫌21.1万美元贿赂的调查。根据调查人员的说法，一家外国私营公司为加快国有土地转让而支付了这笔款项。前总统的另一名儿子约希塔·拉贾帕克萨正因洗钱案接受调查。马欣达·拉贾帕克萨的兄弟巴西尔因未出庭而被签发逮捕令，该案涉及据称使用非法资金购买房地产；半岛电视台指出，他可能在美国。

拉贾帕克萨家族统治斯里兰卡近20年，但在由经济危机引发的2022年抗议活动后失去权力。2024年当选的总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克承诺，将在反腐败计划框架内追究该家族成员及前几届政府人员的责任。

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