Sąd w Kolombo na Sri Lance przedłużył do piątku areszt Shiranthi Rajapaksy, żony byłego prezydenta Mahindy Rajapaksy. Została zatrzymana 7 października w związku z podejrzeniami o niewłaściwe wykorzystanie darowizn zebranych dla szpitala dziecięcego w stolicy kraju.

Jak podaje Al Jazeera, Komisja Sri Lanki ds. Badania Zarzutów Łapownictwa lub Korupcji zatrzymała 73-letnią Rajapaksę w związku ze sprawą fundacji Siriliya Saviya, której przewodniczy. Fundacja jest podejrzewana o niewłaściwe wykorzystanie prawie 100 mln rupii, czyli około 30 tys. dolarów, przeznaczonych na zakup sprzętu dla szpitala dziecięcego.

Wersja śledczych i stanowisko partii

Śledczy oświadczyli przed sądem, że rząd Chin już przekazał szpitalowi tomograf rezonansu magnetycznego. Według Komisji mimo to fundacja nadal zbierała darowizny na takie urządzenie, a środki mogły zostać wykorzystane na zakup domu. Śledczy zamierzają wystąpić o zamrożenie tego aktywa.

Sagara Kariyawasam, sekretarz generalny partii Sri Lanka Podujana Peramuna, odrzucił zarzuty. Jak powiedział, pieniądze znajdują się na zamrożonym rachunku bankowym fundacji Siriliya Saviya. Adwokaci Shiranthi Rajapaksy poprosili sąd o przyznanie kaucji ze względu na jej stan zdrowia, jednak wniosek został odrzucony.

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Sprawy innych członków rodziny

Miesiąc przed zatrzymaniem Shiranthi Rajapaksy jej syn, parlamentarzysta Namal Rajapaksa, został aresztowany pod zarzutem łapownictwa. Pozostaje w areszcie. Jest sądzony w sprawie dotyczącej domniemanej łapówki w wysokości 30 tys. dolarów w rządowej umowie z Airbusem na zakup samolotów dla narodowych linii lotniczych.

Namal Rajapaksa figuruje również w śledztwie dotyczącym domniemanej łapówki w wysokości 211 tys. dolarów, którą według śledczych zagraniczna prywatna firma zapłaciła, aby przyspieszyć przekazanie państwowej ziemi. Inny syn byłego prezydenta, Yoshitha Rajapaksa, jest objęty śledztwem w sprawie prania pieniędzy. Brat Mahindy Rajapaksy, Basil, ma nakaz aresztowania za niestawiennictwo w sądzie w sprawie zakupu nieruchomości rzekomo za nielegalnie pozyskane środki; Al Jazeera zaznacza, że prawdopodobnie przebywa on w USA.

Rodzina Rajapaksów rządziła Sri Lanką przez niemal dwie dekady, lecz straciła władzę po protestach w 2022 roku wywołanych kryzysem gospodarczym. Prezydent Anura Kumara Dissanayake, wybrany w 2024 roku, obiecał pociągnąć do odpowiedzialności członków rodziny oraz przedstawicieli poprzednich administracji w ramach programu antykorupcyjnego.

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