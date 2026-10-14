Суд в Коломбо, Шри-Ланка, продлил до пятницы содержание под стражей Ширанти Раджапаксы, жены бывшего президента Махинды Раджапаксы. Ее задержали 7 октября из-за подозрений в нецелевом использовании пожертвований, собранных для детской больницы в столице страны.

Как сообщает Al Jazeera, Комиссия Шри-Ланки по расследованию обвинений во взяточничестве или коррупции задержала 73-летнюю Раджапаксу по делу фонда Siriliya Saviya, который она возглавляет. Фонд подозревают в неправомерном использовании почти 100 млн рупий, или около 30 тысяч долларов, предназначенных для закупки оборудования для детской больницы.

Версия следствия и позиция партии

Следователи заявили суду, что правительство Китая уже передало больнице магнитно-резонансный томограф. По версии Комиссии, несмотря на это фонд продолжал собирать пожертвования на такой аппарат, а средства могли быть использованы для покупки дома. Следствие намерено добиваться заморозки этого актива.

Генеральный секретарь партии Sri Lanka Podujana Peramuna Сагара Кариявасам отверг обвинения. По его словам, деньги находятся на замороженном банковском счете фонда Siriliya Saviya. Адвокаты Ширанти Раджапаксы просили суд предоставить залог с учетом состояния ее здоровья, однако ходатайство отклонили.

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Дела других членов семьи

За месяц до задержания Ширанти Раджапаксы по обвинениям во взяточничестве арестовали ее сына, парламентария Намала Раджапаксу. Он остается под стражей. Его судят по делу, касающемуся предполагаемой взятки в размере 30 тысяч долларов в правительственной сделке с Airbus о закупке самолетов для национальной авиакомпании.

Намал Раджапакса также фигурирует в расследовании относительно предполагаемой взятки в размере 211 тысяч долларов, которую, по данным следствия, иностранная частная компания заплатила для ускорения передачи государственной земли. Другой сын экс-президента, Йошита Раджапакса, находится под следствием по делу об отмывании денег. Брат Махинды Раджапаксы Базил имеет ордер на арест за неявку в суд по делу о приобретении недвижимости якобы за незаконные средства; Al Jazeera отмечает, что он, вероятно, находится в США.

Семья Раджапаксов управляла Шри-Ланкой почти два десятилетия, однако потеряла власть после протестов 2022 года, вызванных экономическим кризисом. Президент Анура Кумара Диссанаяке, избранный в 2024 году, обещал привлечь к ответственности членов семьи и представителей предыдущих администраций в рамках антикоррупционной программы.

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