马切伊·贝雷克在总统卡罗尔·纳夫罗茨基缺席的情况下，作为当选宪法法庭法官在众议院宣誓就职。众议院议长弗沃齐米日·恰扎斯特内主持了仪式，并宣读了议会下院关于选举贝雷克的决议。

在众议院宣誓

贝雷克指出，宣誓是法官就职的条件。他宣读了面向总统的誓词，尽管总统没有出席仪式。

宣誓后，贝雷克表示，他和其他宪法法庭法官，包括出席活动的法官，将竭尽所能落实誓词文本所规定的价值观。

据Interia报道，众议院于9月4日选举贝雷克为宪法法庭法官。他此前曾在唐纳德·图斯克内阁担任负责监督政府政策的部长。

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围绕任命的争议

总统卡罗尔·纳夫罗茨基此前拒绝接受贝雷克的宣誓，理由是其不符合正式要求。贝雷克一案成为围绕宪法法庭法官任命争议中的又一事件。

4月，四名此前由众议院选出的法律人士——克雷斯蒂安·马尔凯维奇、马尔钦·塔博罗夫斯基、马尔钦·久尔达和安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡——在总统拒绝接受其宣誓后，也在众议院宣誓。纳夫罗茨基曾表示，该程序不具有法律效力；宪法法庭院长博格丹·希文奇科夫斯基则拒绝允许这些法律人士审理案件。

威尼斯委员会在周二公布的意见中表示，总统必须立即接受由众议院选出的宪法法庭法官的宣誓。委员会还指出，如果总统拒绝接受宣誓，宣誓可以在其缺席的情况下进行，但必须以法律规定的形式，向总统作出并转交给总统。

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