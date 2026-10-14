Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie jako wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego pod nieobecność prezydenta Karola Nawrockiego. Ceremonię rozpoczął marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który odczytał uchwałę niższej izby parlamentu o wyborze Berka.

Ślubowanie w Sejmie

Berek zaznaczył, że złożenie ślubowania jest warunkiem objęcia urzędu przez sędziego. Wygłosił tekst ślubowania skierowany do prezydenta, choć ten nie był obecny na ceremonii.

Po ślubowaniu Berek oświadczył, że on i inni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, w tym obecni na wydarzeniu, zrobią wszystko, co możliwe, aby urzeczywistnić wartości przewidziane w tekście ślubowania.

Według Interii, Sejm wybrał Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Wcześniej był ministrem nadzorującym politykę rządu w gabinecie Donalda Tuska.

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Spór o nominacje

Prezydent Karol Nawrocki wcześniej nie przyjął od Berka ślubowania, argumentując, że nie spełnia on wymogów formalnych. Sprawa Berka stała się kolejnym epizodem sporu wokół powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

W kwietniu czworo prawników, wcześniej wybranych przez Sejm — Krystian Markiewicz, Marcin Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska — również złożyło ślubowanie w Sejmie po odmowie jego przyjęcia przez prezydenta. Nawrocki oświadczał, że procedura ta nie ma mocy prawnej, a prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski odmówił dopuszczenia tych prawników do orzekania w sprawach.

W opublikowanej we wtorek opinii Komisja Wenecka stwierdziła, że prezydent powinien niezwłocznie przyjąć ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja zaznaczyła również, że jeśli prezydent odmawia przyjęcia ślubowania, może ono zostać złożone bez jego obecności, ale w formie określonej przez prawo, skierowane do prezydenta i mu przekazane.

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