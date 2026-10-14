Мацей Берек принял в Сейме присягу как избранный судья Конституционного трибунала в отсутствие президента Кароля Навроцкого. Церемонию открыл маршалок Сейма Влодзимеж Чажастый, который зачитал постановление нижней палаты парламента об избрании Берека.

Присяга в Сейме

Берек отметил, что принесение присяги является условием вступления судьи в должность. Он произнес текст присяги, обращенный к президенту, хотя тот не присутствовал на церемонии.

После присяги Берек заявил, что он и другие судьи Конституционного трибунала, в том числе присутствовавшие на мероприятии, сделают все возможное для воплощения ценностей, предусмотренных текстом присяги.

По данным Interia, Сейм избрал Берека судьей Конституционного трибунала 4 сентября. Ранее он был министром по надзору за политикой правительства в кабинете Дональда Туска.

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Спор о назначениях

Президент Кароль Навроцкий ранее не принял у Берека присягу, аргументировав это тем, что тот не соответствует формальным требованиям. Дело Берека стало очередным эпизодом спора вокруг назначения судей Конституционного трибунала.

В апреле четверо юристов, ранее избранных Сеймом, — Кристиан Маркевич, Марцин Таборовский, Марцин Дзюрда и Анна Корвин-Пиотровская — также приняли присягу в Сейме после отказа президента ее принять. Навроцкий заявлял, что эта процедура не имеет юридической силы, а председатель Конституционного трибунала Богдан Свенчковский отказался допустить этих юристов к рассмотрению дел.

В опубликованном во вторник заключении Венецианская комиссия заявила, что президент должен незамедлительно принять присягу судей Конституционного трибунала, избранных Сеймом. Комиссия также отметила: если президент отказывается принимать присягу, ее можно принести без его присутствия, но в установленной законом форме, обратив ее к президенту и передав ему.

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