国际货币基金组织预测，毛里塔尼亚2026年的平均年通胀率将为8%，而2025年为1.6%。同时，该基金将该国2026年实际经济增长预测从4.7%下调至4.4%，The Rio Times报道。

国际货币基金组织更新评估

根据10月发布的《世界经济展望》数据，毛里塔尼亚2026年12月的消费者价格预计将比一年前高出9%。国际货币基金组织还预测，2027年通胀率约为7%，经济增长率为4.4%。

该基金估计，毛里塔尼亚2026年的经济规模约为143亿美元。预计公共债务将从2025年占GDP的40.4%降至38.3%。与此同时，经常账户赤字可能从占GDP的5.8%扩大至7.8%。

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支持计划与全球风险

6月，国际货币基金组织执行董事会批准为毛里塔尼亚提供一项新的42个月计划，计划通过扩展信贷安排和扩展基金安排实施，总额为9580万美元。当时，该基金呼吁该国当局维持审慎的财政政策，以稳定公共债务并维持外汇储备。

在全球预测中，国际货币基金组织预计2026年全球通胀率为4.7%，主要原因是能源和食品价格上涨。该基金还将中东紧张局势列为全球经济面临的风险之一。毛里塔尼亚出口天然气、黄金和铁矿石；美国公司Kosmos Energy参与了该国与塞内加尔共同实施的海上Greater Tortue Ahmeyim天然气项目。

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